كييف: إصابة 12 شخصا في غارات روسية جديدة على المدن الأوكرانية

أفادت السلطات المحلية في أوكرانيا بأن 12 شخصا، على الأقل، أصيبوا في غارات جديدة شنتها القوات الروسية على المدن الأوكرانية.

وقال أوليكساندر ستاروخ، حاكم زابوريجيا، اليوم الجمعة، إن الصواريخ الروسية أصابت ثلاثة أشخاص، على الأقل، في المدينة، كما دمرت مبنى سكنيا ومدرسة والبنية التحتية للطاقة.

وتحدثت سلطات خاركيف عن مزيد من الهجمات الروسية. وأعلن أوليه سينيهوبوف، حاكم المدينة، عبر تطبيق تليجرام إصابة تسعة أشخاص.

وأفادت مصادر أوكرانية بأن قوات الاحتلال الروسي تعزز وجودها في منطقة خيرسون. وتحدثت سلطات كييف عن وصول ألفي جندي.

واتهمت السلطات في خيرسون، التي تحتلها روسيا، دولة أوكرانيا بقتل أربعة مدنيين وإصابة عشرين آخرين في قصف وقع مؤخرا. وفي حين أن كييف أكدت قصف جسر، قالت متحدثة باسم الجيش إنه لم يكن هناك مدنيون بسبب حظر التجوال المحلي.

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