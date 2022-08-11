الكومي: اتفقت مع جاريدو على إلغاء منصب مدير الكرة في الإسماعيلي

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اتفق يحيى الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي، مع المدير الفني الاسباني خوان جاريدو، على إلغاء منصب مدير الكرة بعد رحيل حسني عبدربه بشكل نهائي.

وأعلن نادي الاسماعيلي توجيه الشكر لحسني عبدربه بعد الخسارة من الأهلي في الجولة الأولى للدوري الممتاز.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «اتفقت مع جاريدو على إلغاء منصب مدير الكرة».

وأضاف: «استبعاد حسني عبد ربه ليس له علاقة بالاتفاق مع شركتين لتوريد ملابس الفريق».

وأكمل: «نسعى لنظهر بشكل جيد، الفريق ظهر بشكل مميز أمام الأهلي بفضل الصفقات الجديدة والجهاز الفني».

وأتم: «المشكلة المادية الوحيدة كانت مع عمرو الحلواني وذلك لأنه لم يعد لاعبا في الإسماعيلي».