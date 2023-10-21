تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.



وقال طارق جميل سعيد محامي أديب، ل "الشروق"، أن القضية كانت تنظر أمام محكمة جنح 6 أكتوبر، لكنها قضت بعدم اختصاصها، مشيرا إلى أن القضية ستنظر حاليا أمام محكمة جنح العجوزة.



- الاتهامات



وأضاف جميل أن الاتهامات التي ارتكبت في حق موكله هى "سب وقذف وتشهير وطعن في سمعة العائلات.. وخدش الأعراض".



- أحكام سابقة وقضايا أخرى



كانت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.



كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 9 نوفمبر المقبل، لحضور المتهم بشخصه.



وفي 6 نوفمبر المقبل تنظر المحكمه الاقتصادية، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، وذلك في القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة.



وفي 7 نوفمبر المقبل، تنظر محكمة الاقتصادية جلسة محاكمة مرتضى منصور، في قضية تحمل رقم 2027 لسنة 2023 جنح مالية بتهمة سب وقذف محمد عثمان المستشار القانوني للنادى الأهلى.



يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).