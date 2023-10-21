 حسين لبيب رئيسا لنادي الزمالك.. وهشام نصر نائبا - بوابة الشروق
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حسين لبيب رئيسا لنادي الزمالك.. وهشام نصر نائبا

أمير نبيل - علي البحيري
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 1:30 ص | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 1:30 ص

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، تشكيل مجلس الإدارة الجديد للقلعة البيضاء، بعد نهاية عمليات الفرز بشكل رسمي.

وكانت انتخابات مجلس إدارة إدارة نادي الزمالك، قد أقيمت مساء أمس الجمعة، بمقر النادي في ميت عقبة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد كما يلي:

الرئيس: حسين لبيب

نائب الرئيس: هشام نصر

أمين الصندوق: حسام المندوه

أعضاء فوق السن: أحمد سليمان -  عمرو الأدهم - هاني برزي -  محمد طارق - هاني شكري - حسين السيد

أعضاء تحت السن: أحمد خالد - سعيد حسانين - رامي نصوحي - نيرة الأحمر


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