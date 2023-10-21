 وقفة تضامنية للمحامين بالقليوبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وقفة تضامنية للمحامين بالقليوبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

محمود عواد:
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 4:36 م | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 4:36 م

نظمت نقابة المحامين بشمال القليوبية وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني ضد الاعتداء الإسرائيلي المحتل، ودعما للقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومنحه التفويض الشعبي الكامل بكل ثقة وكل اعتزاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصر

وأكد المشاركون في الوقفة، أن حدود مصر خط أحمر، موضحين أن محاميين القليوبية جميعا على قلب رجل واحد خلف الرئيس وجهوده الرامية لحماية الأمن القومي المصري.

وقال مجدي المهدي، نقيب محامين القليوبية، إن القضية الفلسطينية في قلب ووجدان كل المصريين، مؤكدا أن الشعب المصري يقف بجانب شقيقه الفلسطيني، رافضا كل التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية الجبانة، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف ولو مرة واحدة خلف القضية الفلسطينية العادلة.

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