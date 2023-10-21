قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن آلة الحرب الإسرائيلة تستهدف المدنيين الناجين من ويلات الحرب عن طريق ضرب المدارس والمستشفيات، محذرًا من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى خارجها.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر القاهرة للسلام، اليوم السبت، أن الدولة الفلسطينية لن تقبل بالتهجير، متابعًا: «سنبقى صامدين مهما طالت التحديات».

وندد باعتداءات المتطرفين من الجانب الإسرائيلي بالمقدسات في الأرض الفلسطينية، مطالبا بالالتزام بالشرعية الدولية، ونبذ العنف، واتخاذ الطرق السلمية لتحقيق الأهداف المنشودة للشعب الفلسطيني.

واستكمل: «هذه هي اللحظة التي يجب على الجميع التحلي فيها بالحكمة، والنظر إلى المستقبل، ودوامات العنف تتجدد بسبب غياب العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ ونجدد المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية».

وطالب بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة بشأن حدود الأرض الفلسطينية، مستكملا: «أطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في هذا الصدد».

وتقدم بالشكر لكل من قدم يد العون لفلسطين في ظل الظروف العصيبة والمصيرية، وعلى رأسهم مصر التي تحتضن قمة اليوم.

وأنهى كلمته بجملة «لن نرحل وسنبقى في أرضنا»؛ مكررًا إياها 3 مرات متتالية.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل القادة المشاركين في القمة، التي يُعول عليها لإعادة تحريك ملف السلام.

وتبحث القمة، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.