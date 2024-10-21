الأهلي يقرر ترحيل كهربا إلى مصر من الإمارات وتغريمه مليون جنيه

أعلن نادي الأهلي استبعاد لاعبه محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق من مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري الذي يقام بالإمارات.

وقال الأهلي في بيان رسمي صباح اليوم الإثنين "قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، عودة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا الى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي".

وأضاف البيان أنه تقرر خصم مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية، نظرا لما بدر منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا أمس الأحد في الدور قبل النهائي.

وتأهل الأهلي للنهائي بعد فوزه على سيراميكا بنتيجة 1/2 بينما صعد الزمالك بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.