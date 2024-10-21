إسرائيل تسلم واشنطن وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب على لبنان

ذكر موقع أكسيوس -نقلا عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين- أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة مبادئ بشأن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.

وأضاف التقريرن أن آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي، سيزور بيروت اليوم ليبحث مع المسئولين اللبنانيين إمكانية سبل الحل الدبلوماسي للصراع، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وذكر موقع والا عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين أن وثيقة المبادئ تسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم.

كما تسمح الوثيقة -وفق الموقع- لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتأكد من أن حزب لله لا يعيد تسليح نفسه، وتمنح سلاح الجو الإسرائيلي حرية العمل في المجال الجوي اللبناني.

وأشار الموقع -نقلا عن مصدر أمريكي- إلى أن المجتمع الدولي قد لا يوافق على شروط إسرائيل المتضمنة بوثيقة المبادئ.

يذكر أن إسرائيل وسّعت منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق حربها وغاراتها الجوية، لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، كما بدأت غزوا بريا "محدودا" جنوبي البلاد.

وأسفر العدوان على لبنان عن أكثر من 2350 شهيدا، و10 آلاف و906 مصابين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.