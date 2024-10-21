الفنان محمد علي رزق وأبطال مسرحية عريس البحر في ضيافة واحد من الناس الليلة

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس" الفنان محمد علي رزق، في حلقة فنية خاصة؛ تذاع في العاشرة مساء اليوم الاثنين على قناة الحياة.

ويتحدث رزق، عن آخر أعماله الفنية والتي قدمها في رمضان الماضي من خلال دور "مصطفى ضرغام" وهي شخصية واحد من ذوى الهمم، والتي حققت نجاحا كبيرا عند عرضها على الشاشة، كما يتحدث عن كواليس مشاركته بمسلسل "جودر" مع النجم ياسر جلال.

يتطرق الحديث لبدايته في عالم الفن، وتميزه في الأدوار الكوميدية وخضوعه لبرنامج إنقاص الوزن، وعلاقته بالمسرح وأهم الأدوار الفنية في حياته، بالإضافة إلى حياته الخاصة وزواجه وأسرته.

وفي الفقرة الثانية يستضيف الليثي نجوم وأبطال مسرحية "عريس البحر" ومنهم مخرج العرض وليد طلعت، والممثلين شريف غانم وتامر مهيب وسارة حامد ومحمد مجيد ومحمد عطية والمؤلف محمد عادل.

وتذيع الحلقة كواليس خاصة لأول مرة عن النجاح الكبير الذي حققه العمل، ومن هو عريس البحر، حيث إن العرض مستوحى من أغنية السيرة الشعبية "مسعود ووجيدة" للمطرب الشعبي محمد طة.