 استراحة.. الأهلي 1:2 بورتو.. كأس العالم للأندية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استراحة.. الأهلي 1:2 بورتو.. كأس العالم للأندية

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 3:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 5:00 ص

يقدم موقع الشروق بثا حيا ومباشرا لمباراة الأهلي وبورتو البرتغالي، التي تقام صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب ميتليف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

ق 13: محمد هاني يمنع فرصة خطرة لبورتو البرتغالي ويحول الكرة إلى ركلة ركنية 

ق 14: لاعب بورتو يهدر فرصة كرة هدف محقق من تمريرة ساقطة خلف دفاع الأ

ق 15: وسام أبو علي يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي بعدما تلقى تمريرة من حمدي فتحي ليطلق وسام تسديدة يسارية سكنت الشباك.

ق 19: تسديدة من لاعب بورتو ترتطم بالعارضة وتخرج خارج المرمى

ق 20: الشناوي يتصدى لتسديدة لاعب بورتو من داخل منطقة الجزاء.

ق 22: هدف ثاني للأهلي سجله وسام أبو علي لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ق 23: بورتو يدرك التعادل بعدما مر لاعب بورتو من دفاع الأهلي قبل أن يسجل الكرة في شباك محمد الشناوي

ق 27: تسديدة من حمدي فتحي خارج منطقة الجزاء.

ق 30: حكم اللمباراة يوقف اللقاء للحصول على راحة والتقاط الأنفاس وشرب الميله من جانب كلا الفريقين.

ق 35: الأهلي يجري تبديل أول بخروج حمدي فتحي ونزول ديانج

ق 38: هجمة خطرة للنادي الأهلي بأقدم تريزيجيه لكن دفاع بورتو يبعد الكرة عن مناطق الخطورة.

ق 39: هجمة واعدة للنادي الأهلي تنتهي بتسديدة من زيزو خارج المرمى لتضيع فرصة واعدة للأحمر

ق 40: هجمة واعدة للأهلي تنتهي بتسديدة من زيزو يلتقطها حاريس المرمى.

ق 41: تسديدة من تريزيجيه من خارج منطقة الجزاء علت العارضة بقليل

ق 44: ركلة جزاء يتحصل عليها زيزو لصالح الأهلي

ق 45: وسام يسجل الهدف الثاني.. جووووووووووول

استراحة: الأهلي يحسم الشوط الأول بنتيجة 2-1.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - وسام أبو علي - حسين الشحات.

 تشكيل بورتو:

حراسة المرمى: كلاوديو راموس

خط الدفاع: زي بيدرو – إيوستاكيو – إيفان ماركانو

خط الوسط: جواو ماريو – فرانسيسكو مورا – آلان فاريلا – فابيو فييرا

خط الهجوم: ويلياو – رودريجو مورا – ناماسو.


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