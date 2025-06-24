يقدم موقع الشروق بثا حيا ومباشرا لمباراة الأهلي وبورتو البرتغالي، التي تقام صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب ميتليف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.
ق 13: محمد هاني يمنع فرصة خطرة لبورتو البرتغالي ويحول الكرة إلى ركلة ركنية
ق 14: لاعب بورتو يهدر فرصة كرة هدف محقق من تمريرة ساقطة خلف دفاع الأ
ق 15: وسام أبو علي يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي بعدما تلقى تمريرة من حمدي فتحي ليطلق وسام تسديدة يسارية سكنت الشباك.
ق 19: تسديدة من لاعب بورتو ترتطم بالعارضة وتخرج خارج المرمى
ق 20: الشناوي يتصدى لتسديدة لاعب بورتو من داخل منطقة الجزاء.
ق 22: هدف ثاني للأهلي سجله وسام أبو علي لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
ق 23: بورتو يدرك التعادل بعدما مر لاعب بورتو من دفاع الأهلي قبل أن يسجل الكرة في شباك محمد الشناوي
ق 27: تسديدة من حمدي فتحي خارج منطقة الجزاء.
ق 30: حكم اللمباراة يوقف اللقاء للحصول على راحة والتقاط الأنفاس وشرب الميله من جانب كلا الفريقين.
ق 35: الأهلي يجري تبديل أول بخروج حمدي فتحي ونزول ديانج
ق 38: هجمة خطرة للنادي الأهلي بأقدم تريزيجيه لكن دفاع بورتو يبعد الكرة عن مناطق الخطورة.
ق 39: هجمة واعدة للنادي الأهلي تنتهي بتسديدة من زيزو خارج المرمى لتضيع فرصة واعدة للأحمر
ق 40: هجمة واعدة للأهلي تنتهي بتسديدة من زيزو يلتقطها حاريس المرمى.
ق 41: تسديدة من تريزيجيه من خارج منطقة الجزاء علت العارضة بقليل
ق 44: ركلة جزاء يتحصل عليها زيزو لصالح الأهلي
ق 45: وسام يسجل الهدف الثاني.. جووووووووووول
استراحة: الأهلي يحسم الشوط الأول بنتيجة 2-1.
تشكيل الأهلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - محمد هاني
خط الوسط: حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان - أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - وسام أبو علي - حسين الشحات.
تشكيل بورتو:
حراسة المرمى: كلاوديو راموس
خط الدفاع: زي بيدرو – إيوستاكيو – إيفان ماركانو
خط الوسط: جواو ماريو – فرانسيسكو مورا – آلان فاريلا – فابيو فييرا
خط الهجوم: ويلياو – رودريجو مورا – ناماسو.