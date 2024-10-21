زينب سونميز تتخطى الدور الأول ببطولة طوكيو

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سجلت التركية زينب سونميز مفاجأة كبيرة وأطاحت بالبولندية ماجدالينا فرش من الدور الأول لبطولة طوكيو بان باسيفيك للتنس اليوم الاثنين.

وتغلبت سونميز على فرش المصنفة السابعة للبطولة بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 1 /6 و6 /4 و6 /3.

وتأهلت الكنديتان بيانكا اندريسكو وليلا فيرنانديز لدور الستة عشر بعد فوز أندريسكو على اليابانية مي ياماجوتشي بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7/ 5 و6 /3 وانسحاب البيلاروسية الكسندرا ساسنوفيتش من مباراتها أمام فيرنانديز.

كما فازت الروسية فارفارا جراتشيفا على اليابانية ماي هونتاما 6 /1 و7 /6 والبلغارية فيكتوريا توموفا على الروسية فيرونيكا كودميرتوفا 7 /6 و6 /3.