نزوح كبير بالضاحية الجنوبية بعد إنذارات إسرائيلية بضرب مبان قرب مؤسسات حزب الله الاقتصادية

شهدت الضاحية الجنوبية حركة نزوح كبيرة بعد توجيه الجيش الإسرائيلي تحذيرا للسكان المتواجدين في عدد من المباني القريبة من المنشآت والمؤسسات الاقتصادية التابعة لحزب الله.



ووجهت التحذيرات إلى الشياح وشويفات العمروسية وتحويطة الغدير والغبيري.



وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق من الشهر الجاري أن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا في لبنان فيما غادر 285 ألفا البلاد.



وتشير التقارير إلى أن نحو 40 ألف لبناني فروا من لبنان إلى جانب عشرة آلاف سوري، وأغلبهم فروا برا عبر الحدود وخاصة إلى سوريا.



كما أفادت "اليونيسيف" الثلاثاء الماضي بأن أكثر من 400 ألف طفل في لبنان نزحوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، محذرة من "جيل ضائع في لبنان".

وتشن القوات الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر قصفا جويا واسعا على لبنان بالإضافة إلى عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.