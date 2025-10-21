حملة توعية ضد تسول الأطفال في مركز الطود بالأقصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تابع أحمد حسن أبو الحسن، رئيس مركز ومدينة الطود في الأقصر، أعمال الوحدة الفرعية لحماية الطفل، بالتنسيق مع الوحدة العامة بالمحافظة وممثلي الجهات الأمنية في نقطة شرطة العديسات ومكتبي العمل والتضامن الاجتماعي.

وقامت اللجنة، برئاسة نجوى إبراهيم، مدير الوحدة العامة بالمحافظة، بتنفيذ حملة ميدانية داخل شوارع وميادين المركز للتوعية بمخاطر تسول الأطفال وضرورة حماية الفئات المعرضة للخطر.

وشملت الحملة لقاءات مباشرة مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية، لتعريفهم بآليات الإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال، إلى جانب توعية الأسر بطرق حماية أبنائهم من التسرب المدرسي والعمل في سن مبكرة.

وأكدت اللجنة استمرار جهودها في رصد الحالات الميدانية والتعامل معها بشكل فوري، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير الحماية والدعم الاجتماعي للأطفال المعرضين للخطر.







