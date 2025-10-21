أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن حرص المحافظة على رفع الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية الهامة، وفي مقدمتها قضية زواج القاصرات.

وذكرت عازر في بيان صحفي اليوم أن وحدة السكان بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة المهندس علي زيد، نظمت ندوة توعوية بعنوان "لا لزواج القاصرات" في مدرسة أورين الإعدادية.

شارك في الندوة عدد من القيادات الدينية والتربوية، وشهدت حوارًا تفاعليًا مفتوحًا بين الطالبات والحضور حول مخاطر زواج القاصرات وآثاره السلبية على الصحة والتعليم والمجتمع، مؤكدين أن التعليم وتمكين الفتاة هما السبيل الأمثل لبناء مجتمع قوي ومستدام.

ويأتي تنظيم مثل هذه الندوات والفعاليات التثقيفية في مختلف المدارس والقرى، لضمان وصول الرسالة التوعوية إلى جميع فئات المجتمع، وتأكيدًا على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات التنفيذية والدينية والتعليمية لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وبناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.





