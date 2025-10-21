الزمالك يواصل الاستعداد لمباراة ديكيداها بمحاضرة فنية من يانيك فيريرا

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة، استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال، وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز والاستعداد بجدية للمباراة المقبلة.

وفي ختام المحاضرة منح فيريرا اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها في التدريبات استعدادًا للقاء ديكيداها.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.