إندونيسيا ضيف الشرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026

وقع مركز أبوظبي للغة العربية، مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة الإندونيسية لتنظيم مشاركة إندونيسيا، كضيف شرف الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026.

وقال المركز، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء تلقت وكالة الأنباءالألمانية "د ب أ" نسخة منه، إن هذه الخطوة؛ لتؤسس شراكة ثقافية واسعة بين البلدين، وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة المركز في الدورة الخامسة والأربعين من معرض إندونيسيا الدولي للكتاب، الذي أقيم في العاصمة جاكرتا.

وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن اختيار إندونيسيا ضيف شرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، يعكس ما تمتلكه من عمق ثقافي وحضاري جعلها نموذجا آسيويا بارزا في التعددية والانسجام الحضاري.

وأشار إلى أن التجربة الإندونيسية في التعايش تتقاطع مع رؤية دولة الإمارات القائمة على الانفتاح والتسامح وترسيخ الأخوة الإنسانية.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الجانبان على وضع برنامج متكامل لفعاليات "ضيف الشرف" يشمل أنشطة أدبية وفكرية وفنية تسلط الضوء على المشهد الثقافي الإندونيسي، وتبرز تطور حركة النشر والترجمة في البلاد، إلى جانب تعزيز حضور الناشرين الإندونيسيين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب العام المقبل.