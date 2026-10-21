قال اللواء محمد إبراهيم أبو الخير، رئيس حي دار السلام بمحافظة القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بالحي شنت حملة قطعت الطريق على محاولة مخالفة جسيمة لتركيب معدات بدون موافقات رسمية بنطاق الحي.

وأوضح أبو الخير، اليوم الأربعاء، أن تفاصيل المخالفة والإجراءات المتخذة جاءت بالعقار رقم 38 بالدور السابع، في شارع محمد حسن المتفرع من شارع مصر حلوان الزراعي، مشيرا إلى أنها تتمثل في البدء في أعمال شد أخشاب وصب خرسانة لعمل قاعدة وتجهيز شبكة محمول بدون الحصول على التراخيص القانونية أو الموافقات والاشتراطات البيئية والصحية اللازمة من الجهات المعنية.

وأكد التوجه على الفور للموقع وإيقاف كل الأعمال الجارية والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة، موجها بسرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وتنفيذ الإزالة في المهد فورا لكل الأعمال الخرسانية والشدات الخشبية المخالفة المقامة بالموقع.

وشدد على إبلاغ إدارة المتغيرات المكانية لإدراج المخالفة وتوثيقها بالمنظومة، وتحرير محضر إيقاف أعمال ومحضر تنفيذ إزالة فوري للمخالفة لإحالتها كاملة للنيابة العامة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالتصدي بكل حزم لكل أعمال البناء والتركيبات المخالفة بدون ترخيص وفرض سيادة القانون.