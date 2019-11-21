 رئيس جامعة الأزهر يؤكد ضرورة تقديم أفضل خدمة للمرضى بمستشفى أسيوط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس جامعة الأزهر يؤكد ضرورة تقديم أفضل خدمة للمرضى بمستشفى أسيوط

أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 5:28 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 5:28 م

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين المترددين على مستشفى أسيوط ومزيد من الانضباط وحسن سير العمل.
وشدد المحرصاوي - خلال جولته التفقدية اليوم الخميس لأقسام المستشفى والصيدلية التابعة لها؛ للاطمئنان على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية فيها - على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة العامة، وتواجد الأطباء وأطقم التمريض؛ لتقديم الخدمة العلاجية التي تليق بالمواطنين.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي لخدمة محافظات الصعيد؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المترددين على المستشفيات.
واستمع رئيس جامعة الأزهر إلى المرضى للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحسن استقبالهم وتواجد الأطباء وطاقم التمريض، موجهًا الشكر لإدارة فرع أسيوط والقائمين على المستشفى.

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