 رئيس وزراء اليابان يعلق جزئيا عمل برامج اذهب للسفر تخوفا من تفشي كورونا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء اليابان يعلق جزئيا عمل برامج اذهب للسفر تخوفا من تفشي كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:34 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:34 م
أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم السبت، التعليق الجزئي لبرامج "أذهب للسفر" التي كانت أطلقتها الحكومة منذ أشهر لتنشيط السياحة الداخلية، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن اليابان كانت قد سجلت ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابات بالفيروس يوم الخميس الماضي بعدما تم تسجيل 2208 إصابات جديدة، كما تخطى عدد الإصابات في العاصمة طوكيو حاجز الـ 500 إصابة يومية لأول مرة.

يذكر أن حكومة العاصمة اليابانية طوكيو أعلنت، في وقت سابق من اليوم، تسجيل أكثر من 500 إصابة يومية لليوم الثالث على التوالي بها، حيث سجل اليوم 539 إصابة جديدة مؤكدة، في ارتفاع أكبر من اليومين الماضيين.

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