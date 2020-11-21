 260 معدة لسحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية - بوابة الشروق
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260 معدة لسحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

محمد علاء
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 4:45 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 4:45 م

تفقد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقيادات شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، عددًا من الشوارع بالمحافظة؛ لمتابعة جهود سحب مياه الأمطار.

وشملت الجولة المرور على فندق أزور، وكوبري سيدي جابر، وجليم، وشارع جمال عبد الناصر، وملك حفني، ومنطقة فيكتوريا، وسموحة.

وأشار رسلان إلى الدفع بأكثر من 260 معدة تشمل السيارات المجهزة لكسح المياه، وطلمبات وبدالات، والمولدات المتنقلة، من شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، والاستعانة بـ17 سيارة شفط و5 سيارات مدمجة و10 بدلات من شركات الجيزة، مطروح، المنوفية، المنيا، الشرقية بخلاف الفنيين.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من سحب تجمعات المياه بالمحاور الرئيسية، ويتم التعامل أولا بأول مع أي تجمعات.

وأكد المهندس أحمد جابر، استمرار حالة الاستنفار والاستعداد القصوى بجميع فروع الشركة لحين انتهاء موجة الأمطار.


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