بوكيتينو: لم أشك في قدرة ميسي على هز الشباك

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنه لم يشعر بأي قلق إزاء عجز نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تسجيل الأهداف على المستوى المحلي قبل أن يفتتح سجله التهديفي خلال المباراة أمام نانت.

وشارك ميسي في خمس مباريات مع سان جيرمان في الدوري الفرنسي دون أن ينجح في التسجيل قبل أن يتمكن من هز الشباك خلال فوز فريقه على ضيفه نانت 3 /1 أمس السبت من محاولته رقم 20 على مرمى المنافسين.

ونجح ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات من قبل، في تسجيل ثلاثة أهداف خلال ثلاث مباريات شارك بها مع سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح بوكيتينو عقب الفوز على نانت أنه سواء هو أو ميسي لم يكن لديهما أي شك في أن البرغوث الأرجنتيني سيعرف الطريق إلى شباك المنافسين على المستوى المحلي.

وقال "لا أعتقد أن ميسي كان يشعر بالقلق بشأن عدم التسجيل في الدوري، إنه بطل عظيم، أفضل لاعب في العالم".

وأضاف "إنه يعرف كيفية تجاوز أكثر الأوقات صعوبة ، يتحلى بالصبر ومن الجيد أنه نجح في التسجيل".

وأشار " بشأن تطور ميسي ونيمار وكيليان مبابي، دائما كنت أقول أن الأمر يتعلق بالتفاهم وقضاء المزيد من الوقت سويا وأيضا المشاركة في المباريات الرسمية".

وختم المدرب الأرجنتيني بالقول "الفريق بأكمله قدم مباراة جيدة، الفريق بأكمله يمكن الثلاثي الموهوب من صناعة الفرص".