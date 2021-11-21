لبنان: عون وبري وميقاتي يشاركون غدا في احتفال الجيش بعيد الاستقلال

يشارك رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون في احتفال ينظمه الجيش اللبناني بمقر وزارة الدفاع باليرزة غدا بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين بعيد الاستقلال.

ويتضمن الاحتفال عرضا عسكريا رمزيا حيث يبدأ بوصول رئيس الجمهورية بإطلاق 21 قذيفة مدفعية ووضع الاكليل على النصب التذكاري وعرض التحية العسكرية.

ويشارك في العرض العسكري وحدات من موسيقى الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وفصيل من الكلية الحربية والقوات البحرية والجوية والحرس الجمهوري، بالإضافة إلى فصائل من المديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والمستشفيات العسكرية.

كما تشارك فصيلة من أفواج المغاوير والمجوفل ومغاوير البحر، بالاضافة إلى فصيلة من فرع مكافة الإرهاب والتجسس ، ويحتفل لبنان في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر كل عام بعيد الاستقلال.