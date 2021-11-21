تطوير مجمع مواقف قنا بتكلفة 25 مليون جنيه

أكد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، أن المحافظة بصدد البدء في مشروع ضخم لتطوير مجمع المواقف ليشمل إنشاء هايبر بكل موقف وتجديد وإحلال تاندات ومظلات السيارات، وتركيب كاميرات مراقبة، وحدة خدمات للسيارات "غسيل وتشحيم، وكاوتش"، تجديد السور الخاص بالمواقف ودهانه، تجديد وإحلال دورات المياه، ورصف الأرضيات وإنشاء استراحة للمواطنين، بتكلفة إجمالية تقدر بحولي 25 مليون جنيه ممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك خلال جولته لتفقد مجمع مواقف مدينة قنا؛ وذلك لمتابعة انتظام حركة السيارات وإلتزام السائقين بالتعريفة المقررة سواء بالنسبة للسرفيس أو النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المراكز، والتأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ورافقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وشدد السكرتير العام لمحافظة قنا، على السائقين بضرورة الالتزام بتعليمات مسؤولي المواقف ووضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الأجرة على الزجاج الأمامي للسيارة.

وتابع الجولة، بتفقد موقف سيارات نجع حمادي، مشددا على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة لمناطق انتظار السيارات داخل الموقف، وتنظيم وقوف السيارات داخل المواقف بما يضمن سهولة حركة المواطنين ودخول وخروج السيارات.