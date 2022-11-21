روسيا: بوتين لن يكشف في الوقت الحالي عن موعد دعم قوات التعبئة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكشف في الوقت الحالي عن موعد تقديم الدعم للجنود الروس الذين تم استدعائهم للقتال في أوكرانيا.

وقال المتحدث الروسي ردا على سؤال عما إذا كان بوتين سيعقد اجتماعا في المستقبل القريب وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس)، "سنصدر إعلانا في الوقت المناسب".

كان المتحدث الرسمي باسم الكرملين قد أوضح فيما يتعلق بجولة تعبئة ثانية في وقت سابق، أنه لا يناقش استدعاء مزيد من الجنود الروس للقتال من خلال جولة تعبئة ثانية.

واستدعت روسيا أكثر من 300 ألف جندي من قوات الاحتياط في حملة تعبئة في سبتمبر الماضي، لدعم العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية.

وكان بوتين أعلن أنه أنهى حملة التعبئة في نهاية أكتوبر الماضي، لكنه لم يصدر إلغاء لمرسوم يوفر أساسا قانونيا للتعبئة، ما آثار المخاوف من أن الكرملين يحتفظ بخياراته متاحة من أجل جولة مقبلة من استدعاء الجنود.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الروسية، اليوم أن موسكو وبكين سوف تعقدان اجتماعًا للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاستثماري في 24 نوفمبر الجاري لمناقشة قضايا التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار.

وذكرت الحكومة -في وثيقة بثتها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وأوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون الاستثماري سيعقد قبيل يوم 25 نوفمبر 2022 عبر تقنية الفيديو".

وصرحت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لوكالة "تاس" بأنه من المقرر عقد الاجتماع في 24 نوفمبر الجاري.

يُذكر أن السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي أكد في وقت سابق أن موسكو وبكين تربطهما شراكة قوية، مُشيرًا إلى أنهما الشريكان الاستراتيجيان الأكثر موثوقية لبعضهما البعض.

كما أشار إلى أن الشراكة الصينية الروسية أصبحت بالفعل نموذجًا للعلاقات بين القوى الكبرى اليوم.. مؤكدًا أن إن التآزر الاقتصادي بين موسكو وبكين قوي للغاية.