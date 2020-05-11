أشتية يحذر من إعلان الحكومة الإسرائيلية المقبلة حربا على الفلسطينيين

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، من إعلان الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بناء على نتائج انتخابات الكنيست وتقدم أحزاب اليمين المتطرف، "حربا على الفلسطينيين".

وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله: "إذا كانت مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل مبنية على من يبني مستوطنات أكثر، ومن يريد أن يسهل إطلاق النار علينا أكثر، ومن يريد أن يصادر أرضنا أكثر، فإن الحكومة الإسرائيلية بذلك تحضر لإعلان حرب علينا يقودها غلاة المستعمرين".

وأضاف "أمام هذا المشهد (في إسرائيل) الذي يضم أحزابا تريد أن تشعل فتيل القتل والدمار، مطلوب من العالم الآن أن يقول بصوت عالٍ إنه يرفض هذه السياسة، وأنه جاهز لتدفيع إسرائيل ثمن هذه السياسة العدوانية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني".