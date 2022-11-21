 الهند: شاحنة تصدم ما لا يقل عن 30 مركبة على جسر بمدينة بونا وإصابة عدة أشخاص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند: شاحنة تصدم ما لا يقل عن 30 مركبة على جسر بمدينة بونا وإصابة عدة أشخاص

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 12:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 12:21 ص

تضرر ما لا يقل عن 30 مركبة بعدما صدمتها شاحنة على منحدر جسر على الطريق السريع بين مومباي عاصمة ولاية ماهاراشترا وبنجالور عاصمة ولاية كارناتاكا مساء اليوم الأحد مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، حسبا قال مسؤول بالشرطة.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست اوف انديا" الهندية عن المسؤول قوله إن الحادث وقع على جسر "نافالي" مشيرا إلى أن الحادث وقع إما بسبب تعطل مكابح الشاحنة أو فقدان سائقها السيطرة عليها.

وأضاف المسؤول أن المعلومات الواردة حتى الآن تشير إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص ونقلهم إلى اثنين من المستشفيات لتلقي العلاج.

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