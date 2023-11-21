بوتين: موت الأطفال الفلسطينيين بأعداد كبيرة أمر مروع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن موت الأطفال الفلسطينيين بأعداد كبيرة "أمر مروع"، مضيفا أن رؤية الأطفال وهم يجرون عمليات دون تخدير "تثير مشاعر خاصة".

وأكد بوتين مجددا في تصريحات لقمة بريكس، التي عقدت عبر الإنترنت، أن أزمة الشرق الأوسط سببها فشل الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "ندعو إلى تضافر جهود المجتمع الدولي بهدف تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويمكن لدول بريكس ودول المنطقة أن تلعب دورا رئيسيا في هذا الشأن".

ولم يوضح طريقة لتنظيم مثل هذه الجهود.

وتضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ووافقت في أغسطس الماضي على التوسع بضم مصر والسعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والإمارات لعضويتها.

ويقول خبراء سياسيون روس وغربيون إن بوتين يحاول استغلال أزمة غزة لمصلحته الجيوسياسية في إطار استراتيجية لجذب حلفاء من الدول النامية وتشكيل ما يسميه نظاما عالميا جديدا لمواجهة الهيمنة الأمريكية.

ودأب بوتين على مهاجمة السياسة الأمريكية في تصريحات سابقة وحث إسرائيل على ضبط النفس وعبر عن تعاطفه مع محنة الفلسطينيين.

وحذر إسرائيل الشهر الماضي من فرض حصار على غزة بنفس الطريقة التي حاصرت بها ألمانيا النازية ليننجراد خلال الحرب العالمية الثانية، قائلا إن الهجوم البري هناك سيؤدي إلى قتل عدد "غير مقبول على الإطلاق" من المدنيين.

وأضاف قائلا "بسبب انتهاك قرارات الأمم المتحدة، التي تنص بوضوح على إقامة دولتين مستقلتين وبسيادة، هما إسرائيل وفلسطين، لتحقيق التعايش السلمي بينهما، نشأ أكثر من جيل من الفلسطينيين في جو من الظلم تجاه شعبهم، لا يمكن للإسرائيليين أن يضمنوا الأمن لدولتهم بشكل كامل".