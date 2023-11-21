تقرير: صفقة تبادل الأسرى تشمل بقاء القوات الإسرائيلية في الأماكن التي توغلت فيها

ذكرت وكالة أنباء العالم العربي، أن «صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، تشمل توقف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية عن التحليق 6 ساعات يوميا خلال التهدئة».

وأوضحت الوكالة أن «صفقة تبادل الأسرى تشمل بقاء القوات الإسرائيلية في الأماكن التي توغلت فيها بقطاع غزة».

وأشارت إلى أن «وقف إطلاق النار يستمر 100 ساعة، وقد تمدده إسرائيل إذا أبدت حماس نية بالإفراج عن المزيد».

من جانبها، ذكرت صحيفة «بوليتكيو» أن «صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس قد يعلن عنها من الأطراف المعنية اليوم».

ولفتت إلى أن «الصفقة تتضمن إطلاق سراح 50 محتجزا لدى حماس مقابل 150 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية».

ونوهت الصحيفة أن «إيقاف المراقبة الجوية الإسرائيلية لقطاع غزة لـ6 ساعات أثناء الهدنة، يعد أحد أبرز القضايا العالقة».

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بشأن التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل وصلت إلى نهايتها، موضحة أنه سيتم الإعلان عن معالم الاتفاق في الوقت المناسب.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن الأطراف وصلت إلى مرحلة مهمة وسيصدر بيان في حال التوصل لاتفاق حول الأسرى، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن الأولوية حاليًا في المفاوضات هي لوقف الحرب وللجانب الإنساني في قطاع غزة، معقبًا: «متفائلون جداً بالوصول إلى هدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة».

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد أعلن فجر اليوم الثلاثاء، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق هدنة، مشيرا إلى أن الحركة سلمت ردها لمصر وقطر في المفاوضات مع إسرائيل.