ضبط مدرس واتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي في الدقهلية

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط مدرس مقيم قرية ميت عوام دائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، حال قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

ووردت معلومات إلى اللواء محمد حامد رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باتجار "ال.س.ع"، 55 عاما، مدرس ومقيم بقرية ميت عوام مركز المنصورة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء، وتواجده بشارع الجيش بمدينة المنصورة.

وتم إعداد مأمورية من ضباط الإدارة، وبتقنين الإجراءات ضبط المتحري عنه حال تواجده بشارع الجيش بمدينة المنصورة وبحوزته 8800 جنيه إسترليني، ومبلغ 14 ألف جنيه مصري.

وبمواجهة المتهم، أقر واعترف باتجاره في النقد الأجنبي خارج المصارف الشعرية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.