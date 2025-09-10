شوبير: بكاء إبراهيم وسعفان يوضح حجم الضغوط على جهاز المنتخب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن بكاء ثنائي الجهاز الفني لمنتخب مصر إبراهيم حسن وسعفان الصغير يوضح حجم الضغوط على جهاز المنتخب.

قال شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" شوبير ''بكاء إبراهيم حسن وسعفان الصغير يوضح حجم الضغوط على جهاز المنتخب خلال الفترة الماضية".

أضاف:" كان في مطالبات كبيرة بتعيين حسام حسن وتم استقباله بشكل جيد، ثم بدأ بعدها الهجوم والضغط بشكل غير مبرر".

أتم:" البعض أكدوا أن حسام سيرحل حتى لو تعادل مع بوركينا فاسو، توقيت غريب جدا للهجوم والتشكيك، والبعض الآخر أكد أننا سنخسر من بوركينا بنتيجة ثقيلة، وبعد التعادل بدأوا في الحديث عن الأداء، وهناك حالة عجيبة موجودة بشكل دائم''.