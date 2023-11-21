إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي في الشرقية

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أصيب شخصان بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي في اتجاه العاشر من رمضان بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين حدوث إصابة المصابين؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي في اتجاه العاشر من رمضان بدائرة مركز بلبيس.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.