سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقطع فيديو يتضمن مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

وأظهر الفيديو لقطات لالتحام عناصر الكتائب مع جنود الاحتلال وإيقاعهم في كمائن الموت، واستهدافهم داخل منزل تحصنوا بداخله في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

https://twitter.com/refugeesps/status/1727001899055079452

فيديو l مشاهد من التحام كتائب القسام بجنود الاحتلال وإيقاعهم في كمائن الموت، واستهدافهم داخل منزل تحصنوا بداخله في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى. pic.twitter.com/Tjtdx95Bp3 — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) November 21, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، توجيه ضربة صاروخية كبيرة على تل أبيب، فيما دوت صافرات الإنذار من مناطق واسعة في إسرائيل.

وأشارت إلى قصفها قاعدة «رعيم» العسكرية، التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية.