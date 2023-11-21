نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقطع فيديو يتضمن مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.
وأظهر الفيديو لقطات لالتحام عناصر الكتائب مع جنود الاحتلال وإيقاعهم في كمائن الموت، واستهدافهم داخل منزل تحصنوا بداخله في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.
https://twitter.com/refugeesps/status/1727001899055079452
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، توجيه ضربة صاروخية كبيرة على تل أبيب، فيما دوت صافرات الإنذار من مناطق واسعة في إسرائيل.
وأشارت إلى قصفها قاعدة «رعيم» العسكرية، التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية.