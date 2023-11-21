البيت الأبيض: المفاوضون يقتربون من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة

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قالت الحكومة الأمريكية إنها تواصل العمل على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال مدير الاتصالات في مجلس الأمن القومي جون كيربي في البيت الأبيض يوم الاثنين: "لا أريد التفاوض علنا ولكننا نعتقد أننا نقترب".

وأوضح كيربي: "ليس لدي تحديث لكم بشأن صفقة الرهائن التي نحاول التفاوض عليها".

وكرر كيربي تصريحات أمريكية سابقة بأن اتفاقا أقرب من أي وقت مضى، ولم يحدد عدد الرهائن الذين قد يشملهم مثل هذا الاتفاق، لكنه قال إن المفاوضين يعملون قبل كل شيء لضمان إطلاق سراح الأطفال والنساء والمواطنين الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس.