الدفاع الأوكرانية: أكثر من 40 ألف امرأة تخدم في الجيش ضد روسيا

تخدم أكثر من 40 ألف امرأة في الجيش الأوكراني ضد روسيا، وفقا لإعلان صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية، يوم الاثنين.



ويزيد هذا قليلا عن 5% من إجمالي قوة القوات المسلحة، وتشارك حوالي خمسة آلاف امرأة أوكرانية بشكل مباشر في العمليات القتالية.



وقال التقرير إن أكثر من 13 ألفا و400 امرأة منحن وضع المشاركة في العمليات القتالية حتى الآن.



ويكشف التقرير أيضا أن 41% من المجندات لديهن أطفال وأكثر من 2500 هن من الأمهات العازبات.



وفي عام 2014، كان عدد النساء الأوكرانيات في الجيش يزيد قليلا على 16 ألفا و500، ولكن وفقا للوزارة، رفعت كييف منذ ذلك الحين جميع القيود المفروضة على النساء في الجيش.