مادورو: نازيون جدد وصلوا إلى الحكم في الأرجنتين

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس بأن سلطات الأرجنتين الجديدة "نازيون جدد" بقيادة "متطرف ذي مشروع استعماري".

وقال مادورو في حديث للتلفزيون الفنزويلي، يوم الاثنين: "كما تنبأت إحصاءات الاستطلاعات، فاز في الأرجنتين يمينيون متطرفون ونازيون جدد. وهؤلاء هم يمينيون متطرفون يقترحون مشروعا استعماريا على الأرجنتين، ويعتزمون قيادة مشروع استعماري في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بأسرها".

وتابع: "من فنزويلا سنقول الحقيقة دائما... ونحن نحترم صوت الشعب الأرجنتيني الذي أراد مثل هذه الحكومة. ونقول للأرجنتينيين: هذا هو خياركم".

واعتبر مادورو وصول خافيير ميلي إلى الحكم في الأرجنتين "تهديدا كبيرا"، واصفا إياه بـ "اليميني المتطرف ذي مشروع استعماري خاضع للإمبريالية الأمريكية، التي تسعى للقضاء على الدولة والحقوق الاجتماعية".

وأضاف: "إنهم يريدون فرض مشروع ليبرالي جديد متطرف... مثلما تم فرضه في السبعينات من خلال انقلاب بينوشيه في تشيلي وفيديلا في الأرجنتين والانقلاب في أوروغواي".

وفي وقت سابق أعرب الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو عن "خيبة أمله" إزاء فوز ميلي في الانتخابات بالأرجنتين.

يذكر أن خافيير ميلي الذي فاز في انتخابات الرئاسة الأخيرة في الأرجنتين، يعتبر سياسيا يمينيا محسوبا على التيار الليبرتاري (التحرري)، وهو يدعو إلى الاعتماد على الدولار وخصخصة واسعة في العديد من القطاعات، وتقليص تخدل الدولة في حياة المجتمع إلى أقل قدر.

وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، فهو معروف بمواقفه المؤيدة لعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومعادية للحكومات اليسارية في المنطقة وكذلك انتقاداته للدول مثل الصين وروسيا وإيران التي وصفها بـ "الاستبدادية"، وكذلك معارضته لانضمام الأرجنتين إلى "بريكس".