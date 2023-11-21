 بايدن: قريبون جدا من تأمين إطلاق سراح الرهائن - بوابة الشروق
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بايدن: قريبون جدا من تأمين إطلاق سراح الرهائن

وكالات
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 7:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 7:40 م

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقا لإطلاق سراح بعض من أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حركة حماس في غزة "قريب للغاية".

وقال للصحفيين في البيت الأبيض "فريقي يتنقل بين عواصم المنطقة. نحن الآن قريبون جدا من إعادة بعض هؤلاء الرهائن إلى وطنهم قريبا جدا. لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل لحين الانتهاء من الأمر"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "عندما يكون لدينا المزيد لنقوله، سنفعل".

وفي تعليقات بايدن المتفائلة ترديد لتصريحات في هذا الصدد قادمة من الشرق الأوسط.

فقد قال زعيم حماس يوم الثلاثاء إن اتفاق هدنة مع إسرائيل أصبح وشيكا، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يأمل في الحصول على أخبار جيدة قريبا بشأن الرهائن.

وهذه هي كثر الإشارات تفاؤلا حتى الآن بشأن اتفاق لوقف القتال وإطلاق سراح الأسرى.

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