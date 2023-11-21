جورجينهو يؤجل حسم مستقبله مع أرسنال

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن الإيطالي جورجينهو لاعب خط وسط أرسنال لم يحسم بعد موقفه من مفاوضات تجديد عقده مع النادي اللندني.

جورجينهو المنضم إلى أرسنال قادما من تشيلسي في يناير الماضي في صفقة قدرت بـ 35 مليون يورو لا يزال يفكر في مستقبله سواء ارتبط بالبقاء مع المدفعجية أو انتقل لنادٍ آخر.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن وكيل جورجينهو أقر بأن مفاوضات التجديد لم تشهد حراكاً، وأن اللاعب سينتظر حتى فبراير المقبل من أجل اتخاذ قراره النهائي.

ولعب جورجينهو 14 مباراة هذا الموسم بكل البطولات مع أرسنال لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف، علماً بأن عقده ينتهي مع النادي الإنجليزي الصيف المُقبل.