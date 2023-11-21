 مقاومان فلسطينيان يصمدان بالداخل المحتل لشهر كامل منذ طوفان الأقصى - بوابة الشروق
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مقاومان فلسطينيان يصمدان بالداخل المحتل لشهر كامل منذ طوفان الأقصى

أدهم السيد
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 10:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 10:53 ص
تمكن مقاومان فلسطينيان من الاستمرار بمفردهما داخل مستوطنة إسرائيلية تسللا نحوها خلال مشاركتهما بعملية طوفان الأقصي يوم 7 أكتوبر، حيث أسرتهما الشرطة الإسرائيلية بعد شهر من الهجوم.

وذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن جهاز الشاباك الإسرائيلي، أن المقاومان تحصنا بمنزل في مدينة رهط على بعد 30 كيلو متر من قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن أحد المقاومين ينتمي لكتائب القسام بينما الآخر فلسطيني مدني لم يثبت انتماؤه لأي حركات المقاومة ولكنه شارك بالاقتحام مع مئات الفلسطينيين.

أجلت الشرطة الإسرائيلية الإعلان عن أسر المقاومين لأسبوعين خشية وجود شركاء لهما يخططون لإحدى العمليات العسكرية بالداخل المحتل.

يذكر أن أطول فترة صمود تم رصدها لمقاتل فلسطيني تمكن من البقاء لأسبوعين في مستوطنات غلاف غزة في أعقاب هجوم طوفان الأقصي.

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