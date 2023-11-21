برلمان جنوب إفريقيا يصوت بالموافقة على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

صوت برلمان جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع قرار يدعو إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، وذلك حتى توافق تل أبيب على وقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي هذا التصويت بالتزامن مع اتهام الرئيس سيريل رامافوسا، خلال قمة "بريكس" الافتراضية التي عقدت اليوم، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة خلال هجومها العسكري بحثا عن عناصر حماس.

وحظي الاقتراح الذي قدمه حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض بدعم 248 عضوا في البرلمان بينما عارضه 91 نائبا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وجاء التصويت بعد إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفيرها لدى جنوب أفريقيا إلى القدس "للتشاور".

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تصاعدا في التوترات بشأن الحرب في غزة. وفي وقت سابق، قال رامافوسا إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استدعت جنوب إفريقيا سفيرها لدى إسرائيل وسحبت جميع موظفيها الدبلوماسيين من البلاد.