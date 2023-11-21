جيرارد: كريستيانو رونالدو الأفضل في التاريخ

يرى ستيفن جيرارد أسطورة كرة القدم الإنجليزية، ومدرب فريق الاتفاق السعودي، أن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأفضل في التاريخ، بعدما كان قد اختار ليونيل ميسي منذ عام.

ووفقًا لـ صحيفة «آس» الإسبانية، التي نقلت تصريحات مدرب الاتفاق: «كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأفضل على الإطلاق، إنه الماعز الحقيقي».

وتابع: «عندما وصل رونالدو إلى السعودية في يناير، جلب العديد من اللاعبين الرائعين إلى السعودية، ومن الواضح أن توقيعه للنصر كان بداية كل شيء».

وواصل: «لقد تابعت رونالدو لفترة طويلة، لمدة 6 أشهر في الدوري السعودي، كنت أشاهد نتائجه وتأثيره مع النصر. والآن أصبح منافسًا لنا».

يذكر أن جيرارد قد تحدث منذ عام مع جاري نيفيل عن الأفضل في العالم بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، واختار الأرجنتيني، قبل أن يغيّر رأيه الآن.