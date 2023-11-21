مصدر إسرائيلي: قطر قد تعلن صفقة وقف إطلاق نار بغزة اليوم

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

رجح مصدر إسرائيلي أن تعلن قطر، الثلاثاء، تفاصيل صفقة اوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجري بموجبها تبادل أسرى فلسطينيين وإسرائيليين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "قال مصدر مطلع على تفاصيل صفقة الاختطاف بين إسرائيل وحماس، إن الصفقة على وشك الانتهاء وإنه من المتوقع أن تنشر الدوحة تفاصيل الصفقة اليوم الثلاثاء"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ولم تدل هيئة البث الإسرائيلية بمزيد من التفاصيل عن الصفقة.

من جانبه، قال المتحدث باسم خارجية قطر إن الوساطة القطرية بلغت أقرب نقطة للتوصل إلى تهدئة، معبرا عن أمل بلاده في أن تكلل جهودها بالنجاح، بحسب موقع قناة "الجزيرة.نت" الإخباري.

لكن القناة 12 العبرية نقلت الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه: "نحن نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق".

وقال المسؤول: "رغم أنه لا يزال هناك عمل فني يتعين القيام به، إلا أنه يتم الاقتراب جدًا من التوصل إلى اتفاق لإعادة عشرات الأسرى في غزة".

وأضاف: "تم الاتفاق على إطلاق سراح 50 رهينة، وسيتم إطلاق سراح الباقين - ما يصل إلى 100 - مقابل تمديد وقف إطلاق النار".

وتابع: "(الأسرى )الذين سيتم إطلاق سراحهم هم الأطفال وأمهاتهم ونساء أخريات".

وكشف موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار "يطالب بوقف نشاط الطائرات في قطاع غزة طيلة فترة وقف إطلاق النار".

وقال: "علم أن أحد الشروط التي تضعها حماس لصفقة الرهائن هو مطلب يحيى السنوار القاطع بالمنع التام لنشاط الطائرات في الجو خلال الهدنة التي تقدر مدتها بين أربعة وخمسة أيام".

وأضاف: "مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات أشار إلى أنه سيتم خلال الأيام الأربعة من الهدنة المقررة إطلاق سراح نحو 50 رهينة إسرائيلية، ولن يتم تمديد التهدئة إلا إذا أفرجت حماس عن أكثر من 50 رهينة".

وبحسب المواقع الإسرائيلية فإنه سيتم في إطار الصفقة الإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى بالسجون الإسرائيلية وأيضا إدخال المواد الإنسانية والوقود إلى غزة.