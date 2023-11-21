 سرقة 2000 شاشة تلفزيون و16 ألف فرشاة أسنان إلكترونية من مخازن بألمانيا - بوابة الشروق
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سرقة 2000 شاشة تلفزيون و16 ألف فرشاة أسنان إلكترونية من مخازن بألمانيا

دويسبورج (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 9:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 9:32 م

قام مجهولون بسرقة 2000 شاشة تلفزيون "إل إي دي" و16 ألف فرشاة أسنان إلكترونية من مخازن شركة خدمات لوجستية في مدينة دويسبورج الألمانية.

وأعلنت الشرطة في المدينة الواقعة غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء أن الجناة سرقوا أيضا خزينة يزيد وزنها عن 100 كيلوجرام من مبنى إداري.

وتبلغ قيمة المسروقات ما يقارب 4ر1 مليون يورو. ويبدو أن اللصوص دخلوا إلى المبنى عن طريق فتح إحدى النوافذ المغلقة عنوة. وحدثت الواقعة مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت الشرطة أنها تقوم حاليا بتحليل البصمات في مكان الحادث وصور فيديوهات المراقبة. ويأمل المحققون في الحصول على معلومات أخرى من شهود عيان. واستلزم نقل المسروقات الاستعانة بعدة شاحنات.

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