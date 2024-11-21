محافظ المنوفية يفتتح سوق اليوم الواحد بشبين الكوم لبيع السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية سوق اليوم الواحد بحي شرق شبين الكوم، لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، وأسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات مجلس المحافظين الأخير وفي إطار خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وإلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وتفقد المحافظ منتجات السوق من السلع الغذائية الأساسية، والذي يضم (الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، أسماك، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات ) بالإضافة إلى أدوات منزلية وكهربائية ومدرسية وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة.

وحرص محافظ المنوفية على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة والاطمئنان من المواطنين بالالتزام بالأسعار لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وخلال الإفتتاح أكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة.

ووجه المحافظ؛ وكيل وزارة التموين بضخ المزيد من السلع بكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وضرورة عرض أسعار المنتجات امام المواطنين قبل وبعد التخفيض.

كما وجه بضرورة التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد بنطاق المحافظة وتخصيص مساحات واسعة لعرض المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين.

وأكد أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة التي تبالغ في الأسعار، مشددا على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق والتعامل مع أية محاولة للتلاعب أو إخفاء السلع بكل حسم، لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.