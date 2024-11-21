محمد فاروق: من حق لجنة الحكام اللجوء للقضاء ضد اتحاد الكرة

أكد محمد فاروق، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة يحق لها اللجوء إلى القضاء في أزمة تسريبات مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز، شهدت حالات جدلية خاصة ركلة الجزاء التي حقق الزمالك الفوز بها في الدقائق الأخيرة من المباراة، وخرجت تسريبات للمحادثة بين حكم المباراة وحكام الفيديو.

وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «التسريبات خرجت يوم السبت، في حين أن "الهارد" الذي يحتوي على تسجيلات الفار في المباراة وصل لجنة الحكام يوم الأحد، وهذا الأمر يبرأ لجنة الحكام».

وأضاف: «سيد مراد استلم الهارد يوم الأحد بعد يوم كامل من التسريبات، لجنة الحكام بالكامل دفعت ثمن ذلك التسريب وأتوجه للمسؤولين بالسؤال عن المتسبب في هذه التسريبات، ولا بد من حل الأمر كي لا ينسى أو ينام».

وأوضح: «من حقنا كلجنة حكام في ذلك الوقت أن نرفع قضية على اتحاد الكرة كرد شرف للجنة كلها، نريد أن نعرف أين الحقيقة».

وأتم: «منذ أن دخلت تقنية الفيديو إلى مصر في 2019 لم تحدث أزمة مثل هذه رغم وجود حالات جدلية أكبر من هذه المرة».