الصحة اللبنانية: مقتل 13 شخصا وإصابة 44 آخرين في غارات إسرائيلية على قضاء صور

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 13 شخصا وإصابة 44 آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة معركة في قضاء صور جنوب البلاد، الليلة الماضية.

وقالت في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، إن «سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور أمس، أدت في حصيلة - غير نهائية - إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة 44 آخرين بجروح».

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس بلدية معركة في قضاء صور، عادل سعد، أن «البلدة تعرضت لثلاثة غارات في مناطق مكتظة بالسكان، يقطنها مدنيون».

وأشار إلى انتشال 5 شهداء و23 جريحا، قائلًا إن «عملية رفع الأنقاض مستمرة بحثا عن مفقودين».

ومنذ بدء المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 3 آلاف و544 شخصا على الأقل في لبنان، وجرح أكثر من 15 ألفا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.