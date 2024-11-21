هيومن رايتس ووتش: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون

قالت المديرة المساعدة لقسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش بلقيس جراح، إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وقائد كتائب القسام محمد الضيف، تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون.

وأضافت في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي للمنظمة، اليوم الخميس، أن «هذه المذكرات يجب أن تدفع المجتمع الدولي في النهاية إلى معالجة الفظائع، وضمان العدالة لجميع الضحايا في فلسطين وإسرائيل».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكاب جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.