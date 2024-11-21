مهرجان الفيوم السينمائي يطلق منصة قارون لدعم مواهب الشباب

أعلنت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن إطلاق منصة "قارون" للتدريب والتعليم رسميًا، وذلك خلال دورته الأولى، التي تُقام في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وتهدف المنصة إلى تعزيز مهارات الشباب من أبناء الفيوم في مجال صناعة السينما، بالتعاون بين جامعة الفيوم، ومؤسسة دروسوس، وشركة ريد ستار.

صرّح المخرج تامر رجب، مدرب ورشة صناعة الأفلام باستخدام الهواتف المحمولة، بأن المنصة تركز على تقنيات التصوير الحديثة، خاصة الهواتف المحمولة، التي أصبحت من أكثر الأدوات استخدامًا حاليًا. وتهدف المنصة إلى تمكين الشباب من إتقان هذه التقنيات واستغلال التطورات المستمرة فيها.

وأضاف رجب أن البرنامج يسعى لإعادة اكتشاف الشباب لمدينتهم الفيوم من خلال تصوير المواقع الأثرية، والتراثية، والبيئية، وإبراز جمالها وتاريخها.

وفي السياق ذاته، قال الفنان سيد عبد الخالق، مدير مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، إن الورش والتدريبات الخاصة بمنصة "قارون" قد انطلقت بالفعل في جامعة الفيوم خلال الأسابيع الماضية، وسيتم تدشين المنصة رسميًا خلال فترة انعقاد المهرجان. وأشار إلى أن الأفلام التي نفذها المتدربون سيتم عرضها في ختام فعاليات المهرجان.

كما أضاف عبد الخالق أن البرامج التدريبية تشمل تنظيم ورش خاصة للأطفال، بالتعاون مع جمعية مصر للثقافة والتنمية، ومؤسسة ارتقاء، تحت إشراف الدكتورة دينا كاظم. وأشار إلى أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وجّه بتقديم كافة التسهيلات لدعم جهود الشباب في تعلم فنون التصوير وإعادة اكتشاف جماليات مدينتهم.

وأكدت إدارة جامعة الفيوم، برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاتة ونائبه الدكتور عصام العيسوي، التزامها بدعم الأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية وتوجيه طاقات الشباب، بما يعزز من قدراتهم ويتيح لهم فرصًا واعدة في المستقبل.

جدير بالذكر أن مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة تنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون، ويقام تحت رعاية محافظة الفيوم، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم، ووزارة الثقافة، ووزارة البيئة، وجامعة الفيوم، والمركز القومي للسينما، وهيئة تنشيط السياحة.