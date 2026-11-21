قررت النقابة العامة للمهن الرياضية، برئاسة الدكتور فتحي ندا، منح الكابتن فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، جائزة الكنانة للتميز الرياضي في نسختها الثالثة، تقديرًا لمسيرته الرياضية الحافلة وما قدمه من إنجازات وبصمات بارزة في تاريخ كرة القدم المصرية.

ويأتي اختيار فاروق جعفر للحصول على الجائزة باعتباره أحد أبرز رموز نادي الزمالك وأحد أبناء القلعة البيضاء الذين صنعوا تاريخ النادي، بعدما قدم مسيرة استثنائية بقميص الفريق الأبيض، ونجح في حجز مكانة خاصة بين أساطير الزمالك بفضل موهبته الكبيرة وإنجازاته التي لا تزال حاضرة في ذاكرة جماهير النادي.

ويُعد فاروق جعفر، الملقب بـ«ملك النص»، أحد أبرز نجوم جيله، حيث كان من العناصر التي ساهمت في كتابة تاريخ الزمالك وتحقيق العديد من الإنجازات والبطولات، كما امتدت مسيرته بعد اعتزال كرة القدم إلى العمل في المجال الفني والإداري.

وتمثل جائزة الكنانة للتميز الرياضي، التي وصلت إلى نسختها الثالثة، تكريمًا للنماذج الرياضية صاحبة الإنجازات المؤثرة، وتسليطًا للضوء على الشخصيات التي قدمت الكثير للرياضة المصرية، إلى جانب تقدير جهودها وإسهاماتها وتحفيز الأجيال الجديدة على مواصلة مسيرة الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.