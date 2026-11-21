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أعلنت الدوحة وبرلين، السبت، توقيع اتفاقيات للتعاون الأمني والعسكري، وخططًا لاستثمارات قطرية بقيمة 15 مليار يورو في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن حصيلة زيارة دولة أجراها أمير قطر تميم بن حمد إلى برلين.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر بمناسبة الزيارة التي استمرت يومي الجمعة والسبت، 20 و21 نوفمبر الجاري، تلبيةً لدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وفق وكالة الأناضول.

ووصل الأمير القطري إلى العاصمة الألمانية برلين، الخميس، قادمًا من سويسرا التي أجرى إليها زيارة دولة ضمن جولة أوروبية.

والجمعة، أقيمت مراسم استقبال رسمية للأمير تميم في برلين، قبل أن يجري مباحثات مع الرئيس شتاينماير، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصًا في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والاستثمار، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

كما عقد الأمير القطري جلسة مباحثات رسمية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بمقر المستشارية في برلين، تناولت تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والدفاعي، والتطورات الإقليمية والدولية، لا سيما في الشرق الأوسط.

وشهد الأمير تميم وميرتس مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، قبل أن يدليا بتصريحات صحفية مشتركة أكدا خلالها أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والدفاع.

ومساء الجمعة، حضر الأمير القطري مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الألماني على شرفه، بحضور المستشار ميرتس ورئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر وعدد من كبار المسؤولين.

والسبت، التقى الأمير تميم رئيس وزراء ولاية شمال الراين-وستفاليا هندريك فوست، بمدينة كونيغسفينتر، وبحث معه توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والاستفادة من الخبرات الصناعية والبحثية.

وبحسب البيان الختامي، رحب البلدان بإعلان جهاز قطر للاستثمار عن استثمارات بقيمة 15 مليار يورو في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، رهنًا بقرارات الاستثمار المستقلة للمستثمرين المعنيين.

وستركز الاستثمارات المرتقبة على دعم نمو الشركات الألمانية وتعزيز قدرتها التنافسية، لا سيما في الصناعات الحيوية وقطاع الدفاع.

كما اتفق الجانبان على تشجيع زيادة الاستثمارات القطرية في قطاعات الصناعات الاستراتيجية والبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا الخضراء والصناعات التحويلية المتقدمة والتقنيات الرقمية والبحث والتطوير.

وفي المجال الأمني والعسكري، شهدت الزيارة توقيع 3 اتفاقيات، إحداها للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، والثانية بين وزارة الداخلية الألمانية وقوة الأمن الداخلي القطرية "لخويا"، والثالثة للتعاون العسكري.

وشملت النتائج أيضًا توقيع خطاب نوايا بين وزارتي خارجية البلدين للتعاون في مجالات السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين الصناعات الدفاعية والأمنية، وتوسيع برامج التدريب المشترك وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

واتفق البلدان على تفعيل الحوار الاستراتيجي بينهما، الذي أُنشئ بموجب مذكرة تفاهم موقعة في الدوحة في مايو 2023، مع التطلع إلى عقد دورته الأولى مطلع عام 2027.

وفي المجال الاقتصادي، رحب الجانبان بتوقيع إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والاتفاق على عقد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري خلال الربع الأول من 2027.

وشملت نتائج الزيارة توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة التجارة والصناعة القطرية وولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، تتضمن افتتاح مكتب اقتصادي إقليمي للولاية في الدوحة.

وسيعمل المكتب على تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة والاستثمار.

وأكد البيان أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز ملياري دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى امتلاك جهاز قطر للاستثمار محفظة واسعة في ألمانيا تشمل قطاعات السيارات والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية.

وفي قطاع الطاقة، جدد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة والأمونيا والأسمدة والبتروكيماويات، بما يدعم أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة.

كما أكدا دعمهما للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة شاملة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي الملفات الإقليمية، أدانت قطر وألمانيا الهجمات الإيرانية التي استهدفت الدوحة ودولًا أخرى بالمنطقة، واعتبرتا أنها تشكل انتهاكًا للسيادة والقانون الدولي وتهديدًا للأمن والاستقرار.

كما رفض البلدان أي إجراءات لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حرية الملاحة فيه، وشددا على ضرورة إبقاء الممرات البحرية مفتوحة أمام التجارة الدولية دون فرض رسوم أو مدفوعات إضافية.

ودعا الجانبان إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلمية برنامجها النووي، مؤكدين ضرورة عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف.

وطالبا طهران بوقف دعم وتمويل وتسليح الجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة، وإنهاء التهديدات الناجمة عن استخدام الصواريخ الباليستية.

وفي الشأن اليمني، أدان البلدان الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد السعودية، والتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية المدنية.

ودعوا الحوثيين إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى العملية السياسية، كما طالبا إيران بوقف تسليح الجماعة ودعمها.

وأكد الجانبان دعمهما لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون.

وبشأن قطاع غزة، جدد البلدان التزامهما بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967.

كما أكدا دعمهما للتنفيذ الكامل للخطة الشامل