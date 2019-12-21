تستغل بعض الأمهات اقتراب العام الجديد وتحاول تنظيم احتفالية صغيرة إلى الأبناء والأحفاد في حالة وجودهم، كنوع من زيادة الود بين أفراد العائلة وقضاء وقتًا ممتعًا، ولا تخلو هذه الجلسة من تقديم أطباق أطعمة مختلفة، وحتى لا تشعر الأمهات بالحيرة خلال اختيار أكلات رأس السنة، نقدم في السطور التالية عدة اقتراحات سريعة التحضير، أبرزها البط بالفريك.

- البط بالفريك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

* المقادير:

بطة متوسطة الحجم

بصلة مقطعة قطع صغيرة

3 بصلات مقطعة إلى شرائح

حبة طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة زبد

نصف كيلو فريك

بهارات على حسب الكمية المرغوب فيها

ملح وفلفل

ورق لاورا

3 حبات مستكة

4 قطع جزر مقشر

* خطوات تحضير البط بالفريك

- غسل الفريك جيدًا وتركه في ماء لمدة نصف ساعة ثم تصفيته حتى يجف الماء منه إلى حدًا ما.

- وضع بصلة على النار بالسمن ثم تشويح الفريك معهم، مع إضافة الفلفل والملح والمزج بينهم جيدًا.

- بعد تمام المزج، يتم حشو البطة وإغلاق البطن جيدًا باستخدام الأبرة والخيط، ثم وضعها في ماء للسلق مع إضافة البهارات والجزر والمستكة.

- بعد سلق البطة، يتم وضعها في صينية ودهنها بالصلصة والسمن وإدخالها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي وتقدم ساخنة.

2- لازانيا بالسبانخ على طريقة الشيف سالي فؤاد

* المقادير:

3 كوب دقيق ابيض

ربع كوب زيت عباد الشمس

2 بيضة كوب سبانج مجمدة ومعصورة

ماء عصر السبانخ

بودرة بصل

4 لتر بشاميل

ملح

فلفل أسود

* مقادير الحشوة الأولى

نصف كيلو جبنة بارميزان

كيلو لحم مفروم معصج

عصير طماطم طازج

صلصة طماطم

رشة زعتر

* الحشوة الثانية

نصف كيلو صدور دجاج

مشروم طازج

زيت حسب الكمية المرغوبة

3 ملاعق زبدة

الوجه: نصف كيس جبن موتزاريل

* طريقة تحضير لازانيا بيتي بالسبانخ

- خلط الزيت والبيض والملح وبودرة البصل والسبانخ في الكبة وضربهم جيدًا حتى يصبح الخليط ناعم.

- إضافة ماء السبانخ إلى الخليط بالتدريج.

- إضافة الدقيق بالتدريج حتى يصبح المزيج عجينة.

- بعد ذلك تعجن العجينة باليد على سطح بالمطبخ مرشوش بالدقيق .

- تقطيع العجين بالحجم المرغوب فيه.

- دقن قالب بايركس بالزيت ثم وضع طبقة بشاميل وبعدها طبقة لازانيا ثم طبقة من الحشوة الأولى ثم عجين وبشاميل وفي النهاية ترش اللازانيا بالموزاريلا.

- وضع اللازانيا في الفرن على درجة 180 درجة حتى تمام النضج.

3- دجاج مشوي بوصفة المطاعم

* المقادير:

دجاجة (1500 جم) مقطعة 4 قطع

3 بصلات متوسطة الحجم مقطعة

4 قطع طماطم كبيرة

4 قطع ليمون صغيرة

5 فصوص ثوم كبيرة

¾ كوب ماء

¼ كوب زيت

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة زنجبيل

¼ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملح وفلفل أسود

* خطوات التحضير:

- عمل فتحات صغيرة في الدجاج.

- وضع الماء والبصل والطماطم والليمون والثوم والملح والفلفل الأسود والبابريكا والزنجبيل والحبهان والصلصة والزيت وخلطهم سويًا في الخلاط الكهربائي.

- وضع الخليط في طبق كبير ووضع الدجاج فيه بعد غسله جيدًا، وتركه لمدة ساعتين بالثلاجة.

- تجهيز فحم على النار ووضع الدجاج عليه أو تجهيز الشواية الكهربائية ورص الدجاج على أي منهم لمدة 10 دقائق مع التقليب حتى تمام النضج، ثم تقدم ساخنة مع الأرز والسلطة أو المكرونة.